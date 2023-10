Bagno di folla alla Festa d’Autunno

Si è tenuta l’altro ieri la seconda edizione della ‘Festa d’Autunno’, organizzata per le vie del centro da Pro Loco in collaborazione con il Comune. Gli stand gastronomici hanno animato il cento. Ad accogliere i visitatori il mercatino, i Campanari del Frignano e l’Unione Campanari Modenesiche hanno suonato ‘on the road’ in piazza Montecuccoli. Nella stessa giornata è partito un corteo presieduto dalla Corte dei dei Montecuccoli’ per rivivere momenti tempestosi e momenti di allegria della famiglia che ha reso celebre il Frignano in Europa. Sulla Torre del municipio si è tenuto un suggestivo spettacolo di ‘danza verticale’, con tanto di ballerini che si sono esibiti con una corda da arrampicata. Al Centro Studio Danza Dia, infine, si è tenuto lo spettacolo ‘Foglie Danzanti’.

r.p.