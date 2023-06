Bagno di folla per i campioni della Ferrari I piloti di Le Mans: "Emozione indescrivibile"

di Paolo Tomassone

Lo sapete qual è il suono più atteso a Maranello? Quello delle campane che da sempre salutano il successo delle Rosse. In tempo in cui quei successi latitano sono suonati particolarmente gioiosi i rintocchi che hanno salutato la vittoria alla 24 Ore di Le Mans del Centenario. Ma per un risultato così prestigioso non bastano le campane. Ci ha pensando il presidente John Elkann a sottolineare con la dovuta enfasi un trionfo atteso da 50 anni. È lui che ha voluto il bellissimo abbraccio di pubblico che ieri ha salutato il corteo dei sei piloti per le strade di Maranello che ha mandato in visibilio gli appassionati. Due le auto che ieri mattina hanno fatto tappa in fabbrica. A bordo della 499P col numero 51 – preparata a Piacenza dal team ‘Af Corse’ di Amato Ferrari – c’erano Alessandro Pier Guidi che dieci giorni fa l’ha portata al traguardo dandosi il cambio nell’arco dei 342 giri completati sul tracciato francese con James Calado e Antonio Giovinazzi. A ruota anche l’Hypercar numero 50 guidata da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielse che alla bandiera a scacchi a Le Mans hanno concluso quinti registrando comunque ottime prestazioni.

"È stato super emozionante vincere quella gara, non trovo ancora le parole per descriverlo – ha raccontato Giovinazzi, tra gli applausi, i selfie e gli autografi –. Dobbiamo essere tutti orgogliosi, dai tifosi agli ingegneri ai compagni di squadra: tutti hanno contribuito a questo fantastico risultato. Dopo tanti anni Ferrari torna a Le Mans e torna a vincere, quindi era giusto festeggiare con loro. È una bellissima giornata che ricorderò per tutta la vita". La numero 51 e la numero 52 hanno varcando l’ingresso storico di Via Abetone Inferiore poco prima di mezzogiorno, sono entrate nell’area della Scuderia Ferrari presso il circuito di Fiorano e hanno proseguito il giro passando da via Villeneuve, via Dino Ferrari e via Fornace, percorrendo di nuovo via Abetone inferiore verso il centro città fino alla rotatoria del Cavallino Rampante. Un percorso che ha abbracciato idealmente le aree dell’azienda che hanno contribuito al successo di Le Mans e la comunità locale che ha tifato e sostenuto la squadra e i piloti.

"Veder sfilare le Ferrari 499P lungo le strade di Maranello è stata un’emozione indescrivibile – ha commentato il sindaco Luigi Zironi dopo aver incontrato i piloti ed essersi complimentato per il risultato –. L’atmosfera di festa creata da questo evento, che resterà nella storia, conferma l’unicità del nostro territorio in termini di passione e di cultura motoristiche. La Città e il Cavallino Rampante hanno condiviso oggi un momento memorabile, che parla di noi, delle nostre radici più profonde. Della nostra terra".

Dopo la sfilata per le vie del centro storico l’evento è proseguito nel pomeriggio con i dipendenti, a cui Elkann ha voluto dedicare la vittoria con l’esposizione sia della 499P numero 51, sia del trofeo del Centenario della 24 Ore di Le Mans. È accanto al trofeo che Alessandro Pier Guidi ha voluto ricordare gli ultimi chilometri percorsi prima di tagliare il traguardo lo scorso 11 giugno: "Sentivo di avere una grande responsabilità ma ero anche tanto orgoglioso di portare la vettura al traguardo per questo ho cercato di fare il meglio possibile, guardavo per terra per vedere se c’era qualche detrito o qualcosa che rischiasse di farmi bucare. Ero tanto fiducioso, sentivo di fare quello che sapevo fare". Un successo che è costato tanti sacrifici. "Sappiamo che cosa c’è dietro a questa vittoria, quanto lavoro c’è stato da parte di noi piloti ma anche dei ragazzi in fabbrica, degli ingegneri e dei ragazzi a Piacenza" che hanno allestito l’auto. "È stato un lavoro di team, nessuno si è tirato indietro e questa vittoria dobbiamo dedicarla a tutti noi". E al popolo della Rossa che ieri ha tornato a credere nella possibilità di salire sul podio. "Non mi aspettavo così tanta gente; è bellissimo vedere in strada a Maranello così tante persone appassionate. Ed è stato molto emozionante portare l’auto dentro l’azienda e condividere questo momento con tutti i ragazzi che ci hanno aiutato a portare a termine questa impresa".