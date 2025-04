Bagno in piazza,. Comune replica a Fd’I

"Dispiace che la consigliera Goldoni cerchi di intestarsi un intervento già avviato dal Comune, in questo caso la collocazione di un bagno chimico in piazza". La giunta risponde al consigliere di Fd’I precisando come l’installazione della struttura in piazza Libertà fosse già stata inoltrata dal Comune, "ben prima che Goldoni ne facesse richiesta con un odg da sottoporre al consiglio comunale". L’Amministrazione precisa che per dare notizia dell’installazione si attendeva solo la data certa per la fruibilità del bagno chimico. "Annunciarne la collocazione – scrive l’Amministrazione - non sarebbe stato di alcuna utilità prima di poterne beneficiare"