Bajrami, prova insipida. Pinamonti, l’impegno non basta

CONSIGLI 6. Reattivo su Pulisic al tramonto del primo tempo, l’americano si ‘vendica’ nella ripresa: ventisei gare di fila con un gol al passivo per la porta neroverde. Dare voti al portiere è un mero esercizio di stile.

TOLJAN 6. Tiene su Leao con ovvi e comprensibili affanni e la collaborazione di un Berardi che ripiega spesso e (chissà quanto) volentieri. Cerca fortuna a ridosso della porta rossonera in avvio di ripresa, trova Maignan.

ERLIC 6. Più compassato che concentrato, il centrale croato, ed evidentemente non al top dal punto di vista fisico, visto che a fine primo tempo lascia il campo (1’ s.t. Tressoldi 5. Si tatua a Giroud, da cui si stacca per sbagliare la diagonale che vale il gol che sblocca il match)

FERRARI 6. La partita lo spinge spesso verso Giroud: lo argina.

PEDERSEN 5. Oppone il poco che ha da opporre a Pulisic, provando a sorprenderlo in ripartenza. Le idee ci sono, ma il piede al corss è gelido

THORSTVEDT 5,5. Tra Rejnders, Loftus Cheek e Bennacer la vita, per il norvegese, è durissima (44’ s.t. Ceide s.v.)

HENRIQUE 6. Il ‘muro’ che oppone a Loftus-Cheek già al 7’ è il paradigma della sua gara. Fatta di fatiche in ripiego più che di ‘ricami’ in costruzione, che tuttavia sarebbero serviti.

BERARDI 6. Cerca il bis del gol segnato all’Inter cinque mesi fa al 33’, ma trova Maignan. Quando si accende lui si accende il Sassuolo, ma l’attacco influenzale che gli ha tolto il Genoa non gli lascia le energie per arrivare al 90’ (25’ s.t. Castillejo 5,5. Alla prima da ex, predica nel deserto)

BAJRAMI 4,5. Dionisi consegna a lui, anziché a Volpato, la trequarti neroverde: questione di abitudine a misurarsi ad alto livello e di tenuta rispetto ad un palco importante come il Meazza. Ripaga la fiducia del tecnico con l’ennesima prova insipida, fatta più di palle perse che delle iniziative giuste (20’ s.t. Volpato 5,5. Un tracciante in curva, molta intraprendenza, poca concretezza)

LAURIENTÉ 4,5. Ok l’approccio, fatto di strappi interessanti e di buona applicazione difensiva. Meno buono quel che ne segue: non azzecca una scelta. Ed evapora quando il Sassuolo, una volta in svantaggio, avrebbe più bisogno di lui. La punizione che scaraventa in curva al minuto 85 vale un voto in meno (44’ s.t. Mulattieri s.v.)

PINAMONTI 5,5. Di botte ne prende parecchie, di palloni decisamente meno. L’impegno, encomiabile, non lo salva dal naufragio.

Stefano Fogliani