Balasso a briglia sciolta E Decaro contro la iella

Sono trascorsi cinque secoli da quando Angelo Beolco creò il personaggio di Ruzante, il contadino ruspante dalla comicità istintiva e amara. Natalino Balasso (nella foto) riprende ed evoca quello spirito nel suo nuovo spettacolo ’Balasso fa Ruzante (amori disperati in tempi di guerre)’, da giovedì 23 a domenica al teatro Storchi. Giocando tra il linguaggio fiorentino e veneto, si ritrova in quell’epoca antica tutto il mondo di oggi. Al Michelangelo, mercoledì 22 e giovedì 23 Enzo Decaro riporta in scena un classico di Peppino De Filippo, ’Non è vero ma ci credo’: Gervasio Savastano è tormentato dall’incubo di essere iellato, finché non arriva nel suo ufficio un giovane... molto particolare.

Giovedì 23 al teatro Mac Mazzieri di Pavullo, ’La decima stella’ scritto e diretto da Lorenzo Sentimenti con gli attori non professionisti della Compagnia Teatro delle Benz (centro di salute mentale di Castelfranco): un percorso attraverso l’universo teatrale che diviene specchio nitido della vita stessa. Sabato 25 e domenica 26 al Comunale di Carpi, Michele Placido è protagonista de ’La bottega del caffè’ di Carlo Goldoni. Sempre sabato a Bomporto, Paolo Nani interpreta il suo spettacolo cult, ’La lettera’: 15 microstorie per una formidabile prova d’attore. E ancora sabato al teatro Cantelli di Vignola, Omar Fantini racconta ’Ciclisti vegani... e altre piaghe’.

