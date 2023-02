Balasso fa Ruzante, echi del Rinascimento

Balasso fa Ruzante (amori disperati in tempo di guerre) è lo spettacolo scritto da Natalino Balasso e interpretato insieme ad Andrea Collavino e Marta Cortellazzo Wiel, una coproduzione Teatro Stabile di Bolzano ed Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale. A firmare la regia dell’allestimento, in scena al Teatro Storchi di Modena dal 23 al 26 febbraio (giovedì e venerdì ore 20.30, sabato 19.00 e domenica 16.00), è Marta Dalla Via, raffinata caratterista e profonda conoscitrice delle corde espressive di Balasso Ruzante, che tesse i fili e i toni della commedia, calibrando la vis comica con quella drammatica.

In questo testo, Balasso evoca alcune delle opere di Angelo Beolco, attore e commediografo padovano del Rinascimento, famoso per aver dato vita al personaggio di Ruzante, un contadino padovano ruspante, famelico e poltrone. L’universo a cui si ispirano le sue opere – una vera e propria eccezione nella letteratura rinascimentale – è popolato da villani rudi ed elementari ed è improntato da un’esaltazione semiseria dell’energia grezza degli istinti. La forza delle sue commedie nasce dalla comicità vitale e allo stesso tempo amara che le pervade e dal dirompete realismo espressivo. "Accarezzavo il sogno di portare in scena il Ruzante da tempo – afferma Natalino Balasso – nel 2001 Marco Paolini mi aveva consigliato di portarlo in scena. A distanza di 20 anni…eccomi qui. Ho riletto le opere del Ruzante e ho scritto un testo nuovo che condensasse lo spirito ruzantiano. In questa commedia i registri sono molteplici: il plot vede i tre personaggi Ruzante, Gnua e Menato attraversare tre mondi e quindi tre fasi differenti. Quello dell’eros campestre che racconta amori crudeli, un erotismo fatto di carnalità e di possesso. Poi il quadro drammatico delle guerre, della scoperta dell’altro. Infine un quadro cinico, cittadino, quando al ritorno dalla guerra Ruzante arriva a Venezia, città di mercanti, che è tutto un altro mondo". La lingua inventata da Balasso per questo testo evoca il linguaggio Cinquecentesco di Ruzante unendo fiorentino a espressioni venete dell’epoca.