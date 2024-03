Balducci "Della morte si può anche ridere"

Debutto nazionale a Modena, al teatro Michelangelo, stasera alle 21, per il nuovo dissacrante e travolgente spettacolo di Lorenzo Balducci, attore poliedrico e star del web che con i suoi folli personaggi queer raggiunge milioni di visualizzazioni. ‘E.G.O.’, ossia ‘Extreme Game Over’, scritto da Riccardo Pechini e Mariano Lamberti e diretto da Lamberti, trova in Lorenzo Balducci un interprete ideale, capace con il suo grande talento di performer di divertire pur trattando temi importanti, passando con disinvoltura da Kierkegaard, a una coreografia sulle canzoni di Paola e Chiara.

Balducci, ‘E.G.O.’ parla della morte: come viene affrontata?

"Diciamo che la morte è il punto di partenza e intorno ad esso girano tutti i modi con cui ognuno di noi cerca di sfuggire a questo pensiero. La morte è l’unica certezza: spetta a tutti, ma, attenzione, non è questo uno spettacolo sulla fine della esistenza, anzi, parla più della vita e di quello che, appunto, poniamo in essere per esorcizzare il pensiero. E questo dà luogo anche a scenari grotteschi".

Grotteschi? Cosa intende? "Spinti anche molto dai social media, respingiamo l’idea di poter invecchiare, ecco allora le nuove frontiere della chirurgia estetica per esorcizzare la vecchiaia, con interventi anche ‘sotto la cintura’, con ringiovanimenti, rimpolpamenti o allungamenti vari. La paura della morte è anche e soprattutto un business che fattura miliardi, alimenta il consumismo. Spesso, però, finiamo per restare intrappolati nel pensiero di sentirci ‘immortali’, come se la morte fosse un evento che non ci riguarda, almeno non adesso".

Trattare temi impegnativi e di rilevanza socio-culturale, con spunti ironici e surreali è nel suo dna…

"È il mio modo per evidenziare certe tematiche e portare il pubblico a riflettere, come ho fatto anche con gli altri due spettacoli, ‘Allegro ma troppo’ e ‘Fake’, sempre scritti da Mariano Lamberti e Riccardo Pechini e la regia di Lamberti. ‘E.G.O.’ è il più divertente, nonostante la tematica, che viene affrontata per la quasi totalità in maniera comica, salvo trasformarsi in una riflessione più amara verso il finale".

Marcello Marchesi affermava: ’Spero che la morte mi colga ancora vivo’. Come interpreta questa frase?

"Riuscire a condurre una vita che mi renda protagonista delle scelte e del mio presente, ossia consapevole e non in balia degli eventi, o perso nella ricerca di qualcosa di futile. Occorre dare valore al quotidiano".

La morte è intesa solo in senso fisico?

"Non solo: si declina freudianamente come paura del cambiamento, dell’invecchiamento, della solitudine e dell’abbandono. Da soli non esistiamo".

Ci sono confessioni autobiografiche, più intime e personali?

"Ho voluto inserire anche aspetti della mia vita in relazione al tema dello spettacolo, per rendere più autentica la mia partecipazione. Ho 41 anni e lo ammetto, rientro nella categoria delle persone che cercano di evitare il passare del tempo. Ho un po’ la sindrome di Peter Pan: il bisogno di fuggire dalla realtà, a volte troppo dura e pesante, e crearmi una parentesi al di fuori. Il mio lavoro è un viaggio oltre la realtà. Un viaggio sano, perché sono riuscito a trasformare la passione che avevo già da bambino in un mestiere".