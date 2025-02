Ballano investimenti per 9,2 miliardi

Il ministero dei Trasporti ha messo a gara la proposta spontanea di finanza di progetto presentata dall’attuale concessionaria, cioè la società Autostrada del Brennero, che manterrà il ’diritto di prelazione’ su eventuali controproposte. In caso di vittoria di un altro aggiudicatario la società Autobrennero potrà esercitarlo entro 15 giorni. In gioco ci sono investimenti per 9,2 miliardi di euro interamente autofinanziati e da distribuire sui 50 anni della durata della concessione. La nuova concessione partirà

dal 1° gennaio 2026.