Ballerini ucraini, opera russa "Dal teatro messaggio di pace"

Uno spettacolo di elevata qualità artistica e che alla luce dell’attuale momento storico, assume anche un notevole valore simbolico. Sul palcoscenico del Teatro comunale di Carpi, infatti, una compagnia ucraina sarà protagonista di un’opera russa: è il ‘messaggio di pace’ che, a quasi un anno dall’invasione, fa tappa a Carpi, dove sabato andrà in scena ‘Il lago dei cigni’ del russo Pëtr Ciajkovskij interpretato dall’Ukrainian Classical Ballet che riunisce i migliori solisti e ballerini provenienti dai principali teatri nazionali dell’Ucraina, che si trovavano in tournée al momento dello scoppio della guerra. Si tratta dell’allestimento annullato la primavera scorsa – e sostituito con altre coreografie – perché il presidente Zelensky aveva proibito a tutti gli artisti ucraini di proporre autori russi. La reazione internazionale a quel divieto, che accostava l’aggressione di oggi alla cultura del passato, ha fatto ricredere il governo ucraino, così la compagnia di danza ha ripreso quella produzione. Per la rappresentazione di sabato a Carpi si preannuncia già il ‘tutto esaurito’. "Sono particolarmente felice che questo spettacolo abbia avuto un così grande riscontro di pubblico – afferma Carlo Guaitoli, direttore Artistico del Teatro – non ho avuto dubbi nel programmarlo perché a mio avviso, visto anche il programma ‘russo’ rappresentato, diventa un’occasione unica per ammirare ed esprimere solidarietà a una compagnia ucraina di fatto in esilio nel nostro Paese, e allo stesso tempo per mettere in rilievo il livello più alto nel quale la grande arte vive, estranea alle bassezze e alle miserie che in questo momento si manifestano in una guerra crudele e insensata". Concorda sul punto il sindaco Alberto Bellelli: "Appena prima dell’inizio dello spettacolo, saliranno sul palco alcuni rappresentanti dell’associazione Mriya, ‘sogno’ in lingua ucraina, ideata da giovani della comunità ucraina di Carpi per aiutare i connazionali arrivati in città, per sottolineare il valore simbolico del momento e tenere sempre vivo il contatto tra i cittadini e gli ucraini che si trovano nei nostri territori". "Ormai il Teatro è tutto esaurito – prosegue il primo cittadino – e con piacere abbiamo notato che tra gli spettatori vi è una nutrita partecipazione di cittadini ucraini.

E’ per noi anche un motivo di orgoglio perché immaginiamo sia per loro un modo per sentirsi più vicini alla loro casa. Sicuramente questo spettacolo veicola un grande messaggio di pace".

Maria Silvia Cabri