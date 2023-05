Balli e meraviglie nella ’Notte europea’

Uno spettacolo emozionante, pieno di magia. E’ quello che ha aperto la Notte europea dei musei, quest’anno dedicata alla danza, ieri in piazza Mazzini. Protagoniste sono state le tradizioni africane, ma anche trampolieri e mangiafuoco: un mix di grande suggestione proposto da Afric Racine di Bruno Buxtar, un gruppo di giovani africani che punta alla multiculturalità e all’integrazione sociale. Tante le persone che hanno assistito agli spettacoli sparsi per il centro storico – c’erano ben 330 ballerini tra ’le mura’ della città – e hanno applaudito le performance. Alle 23 applausi anche per il Gala conclusivo condotto dal ballerino di hip hop di livello internazionale Carlos Kamizele, in scena con Fabrizio Prolli, ballerino e coreografo televisivo.