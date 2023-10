Balordo entra in un’auto in sosta e tenta di rapinare il conducente

Aggressioni, rapine, minacce che spesso vedono vittime non solo i cittadini ma le stesse forze dell’ordine. La criminalità dilaga in città e, proprio per arginare i numerosi episodi anche gravi, sono diversi i servizi ‘Alto Impatto’ predisposti dalla Prefettura. L’ultimo è stato effettuato mercoledì sera e l’attività, diretta dalla Questura, ha visto la partecipazione del reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con un’unità cinofila al seguito. Presidi sono stati effettuati in zona Tempio, corso Vittorio Emanuele e viale Crispi ma anche al parco Ducale. Tra via Mazzoni e via Caduti in Guerra, personale in borghese della Polizia di Stato e gli agenti della locale hanno arrestato in flagranza di reato un nigeriano 33enne che aveva appena aggredito un automobilista, entrando all’interno del mezzo, in quel momento in sosta, per rubargli il portafogli. Gli agenti hanno udito le grida della vittima – strattonata dal malvivente – bloccando poi lo straniero, finito in manette per tentata rapina e ieri condannato all’obbligo di firma. Sabato scorso finito in manette anche un tunisino 38enne accusato sempre di resistenza, rapina impropria aggravata e danneggiamento aggravato. In quell’occasione gli agenti della Volante sono intervenuti in via Morane, dove era stata segnalata la presenza di un ladro in un negozio che aveva appena chiuso. Quando i poliziotti sono arrivati, hanno effettivamente sorpreso all’opera il balordo che, dopo aver infranto la vetrata con una pietra, aveva poi mangiato gli alimenti trovati all’interno. Si tratta di un uomo di origini straniere che ha minacciato i poliziotti con due coltelli prelevati dal negozio per poi avvicinarsi al vetro infranto ed iniziare a colpirlo facendo schizzare frammenti di vetro ovunque. Gli agenti hanno dovuto fare ricorso al taser per bloccarlo. L’uomo è risultato destinatario di un provvedimento di espulsione, emesso il 17 ottobre dalla Questura di Trapani. Nei suoi confronti è scattata la misura del divieto di dimora a Modena.

v.r.