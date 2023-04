Balsamico, 30 anni del Consorzio "Continuiamo a combattere per la tutela di un prodotto unico"

Il Consorzio dell’Aceto Balsamico di Modena compie 30 anni e per ’festeggiare’ questo importante compleanno le aziende consorziate insieme importanti ospiti dal mondo associativo e politico-istituzionale hanno scelto il Palazzo Ducale.

Durante il convegno si è aperta una riflessione sulle prospettive di tutela ed evoluzione del sistema dei prodotti Dop e Igp, sulle necessità di creare networking e alleanze significative e di fornire sistemi di governance adeguati alla complessità di questo ecosistema. E’ stata la presidente del Consorzio, Mariangela Grosoli, a fare gli omori di casa insieme con il presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale Enrico Corsini annunciando "la costituzione di un Consorzio di secondo livello tra le due realtà della Igp e della Dop attraverso il quale i due enti opereranno insieme per il bene dei prodotti e del territorio. Tra gli altri erano presenti anche il vice presidente del Senato Gian Marco Centinaio, il presidente della Commissione Agricoltura del Senato Luca De Carlo, l’europarlamentare Paolo De Castro e il governatore Stefano Bonaccini che ha ribadito come "la presenza e l’azione del Consorzio dell’Aceto Balsamico di Modena abbiano dato un contributo essenziale per la grande crescita della notorietà internazionale del territorio modenese e di tutta la regione. L’Emilia Romagna ha un primato: i marchi Dop e Igp in Europa. Ed è un primato che vogliamo consolidare, restando al fianco delle aziende che con competenza e passione continuano a investire nella qualità e nell’eccellenza dei loro prodotti".

Costituitosi nel 1993 con appena 12 coraggiosi produttori oggi cresciuti esponenzialmente fino a 49 soci, il Consorzio dell’Aceto Balsamico di Modena da sempre percorre la strada della tutela e della promozione, nonché della valorizzazione di questo prodotto di eccellenza del Made in Italy, a cui si può certamente ascrivere il merito di aver accresciuto non soltanto il benessere economico del territorio ma anche quello sociale, creando posti di lavoro e facendo del suo tessuto produttivo, ovvero le acetaie, addirittura un driver turistico. "Celebriamo un successo che nessuno trent’anni fa avrebbe mai immaginato – ha spiegato il presidente Mariangela Grosoli – e che si è tradotto in un valore importante per il nostro territorio e per la notorietà internazionale di Modena come simbolo dell’eccellenza agroalimentare. Sono dunque orgogliosa e fiera di poter condividere questo momento con chi ha creduto da sempre nelle potenzialità del Consorzio e dell’Aceto Balsamico di Modena e che, con la loro professionalità e passione, hanno contribuito allo sviluppo di tutto il settore". Fa eco il sindaco Gian Carlo Muzzarelli: "L’Aceto Balsamico di Modena è un elemento identitario del nostro territorio, parte della storia non solo gastronomica della città (pensiamo allo sviluppo della tradizione che si deve agli Este). Le sue stesse vendite in Italia e nel mondo sono una promozione della nostra città, Modena, di cui porta il nome. In questo senso il trentennale del Consorzio segna una scadenza importante ed il consolidarsi della sua tutela. Uno dei punti fondamentali della rinascita turistica della nostra città e di tutto il territorio provinciale è del resto legato all’enogastronomia modenese".

Molto è stato fatto nel corso degli anni, con una intensificazione nel passato più recente, soprattutto dal punto di vista della tutela dei marchi e della denominazione, sia a livello nazionale, comunitario e internazionale. Il successo del prodotto a livello internazionale, primo in Europa tra i prodotti Dop e Igp per i numeri dell’export, ha fatto sì che divenisse un prodotto particolarmente imitato. Nel 2021 il comparto ha raggiunto il suo record storico, con una produzione certificata che ha superato i 100 milioni di litri e oltre un miliardo di euro al consumo; cifre che nel 2022 si sono attestate su – 5% per le ripercussioni congiunturali globali. Il 92% della produzione di Aceto Balsamico di Modena viene esportata: oggi il prodotto è commercializzato in 130 differenti Paesi.