"Balsamico tradizionale, obiettivo promozione"

Puntare sempre più sulla tutela e sulla promozione in Italia e all’estero e coinvolgere maggiormente i produttori creando un vero e proprio coordinamento. Queste le priorità per il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop, secondo il suo presidente Enrico Corsini. Consorzio che nel 2023 si prepara ad affrontare nuove sfide ed opportunità, nel nome della tutela e della valorizzazione dell’eccellenza agroalimentare che rappresenta. Presidente Corsini, quali sono i progetti in cantiere? "La priorità anche nel 2023 sarà garantire la tutela del prodotto e la sua promozione, facendo leva non soltanto sui poteri conferiteci per legge, ma anche sul supporto dei produttori. In questo prevediamo di intensificare l’impegno soprattutto in virtù del fatto che a breve potremo contare sul riconoscimento del Distretto dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop e di conseguenza su un allargamento delle nostre competenze, per quanto concerne lo sviluppo del prodotto, la valorizzazione della filiera e della cultura nonché della tradizione del territorio". Cosa comporta per il Consorzio e per i produttori l’istituzione del Distretto dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena? "Potremo intensificare non solo l’attività promozionale del Consorzio, ma sostenere iniziative di turismo enogastronomico.Il Distretto non sarà limitato alla sola sfera degli operatori di filiera, ma potrà coinvolgere istituzioni e...