"Balsamico tradizionale, un anno top"

In attesa dei dati definitivi sulla produzione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Enrico Corsini, presidente del Consorzio fa il punto sul settore.

"É stato un anno più che positivo nonostante la complessa situazione dei mercati e la congiuntura economica in atto. Il nostro prodotto rappresenta un valore di storia e cultura ed è riconosciuto come un prodotto simbolo del Made in Italy e nonostante lo scenario generale il consumatore continua a premiare i nostri produttori".

Tra le strategie di sviluppo messe in atto dal Consorzio, a dare visibilità e valore sono state anche le importanti partnership in Italie e all’estero e la promozione messa in atto grazie anche alla partecipazione ai bandi di finanziamento pubblici. Promozione, ricerca, tutela e servizi ai produttori. Questi i punti cardine su cui ha operato il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale avendo sempre come direttrice l’assoluta qualità ed esclusività.

Centrale quest’anno il tema della promozione e delle iniziative svolte a supporto della Dop modenese che è stata grande protagonista di eventi nazionali ed internazionali anche nelle Ambasciate italiane in Europa. Tra le azioni più significative l’importante partnership con la Fondazione Arena di Verona, il teatro lirico all’aperto più grande al mondo e con il Teatro Comunale di Modena Pavarotti Freni e con stakeholder del settore.

L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP che, proprio per il suo essere unico e raro e prezioso, può raggiungere un valore di circa 3.000 euro al litro, continuerà la promozione del prodotto anche in sinergia con il Consorzio di secondo livello Terre del Balsamico e con il Consorzio Tutela Aceto Balsamico. "L’obiettivo della sinergia – afferma il presidente Enrico Corsini – è mettere in rete la capillare presenza dell’autentico Balsamico di Modena nel mondo per costruire un sistema virtuoso di promozione e tutela di queste tipicità modenesi nel mondo. Questo è possibile anche grazie alle sinergie messe a punto con la Regione e il Ministero della Sovranità Alimentare e Forestale."