Baluardo ’Palazzo Europa’ : "Laboratorio di valori e palestra di democrazia"

Quando alla fine degli anni ‘60 un gruppo di 52 persone si riunì presso lo studio del notaio Giannotti per fondare un nuovo edificio a Modena, la scelta del nome non fu casuale. ’Palazzo Europa’ suonava come una dichiarazione d’intenti in un’epoca in cui l’integrazione europea muoveva ancora i primi passi. Domani, in occasione della Giornata dell’Europa, quell’intuizione verrà celebrata con un evento pubblico alle 11.30 che riunirà cittadini e istituzioni nel piazzale antistante l’edificio di via Emilia Ovest 101. "Non era solo un progetto immobiliare, ma un’idea che guardava al futuro", racconta chi ha vissuto quelle vicende. Figure come Ermanno Gorrieri, Luigi Paganelli, Vittorino Carra, Dario Mengozzi, Enrico Menziani e Ciro Santagata intendevano creare un polo d’attrazione per la vita associativa, culturale e ricreativa della città. Un progetto che nasceva nel solco della tradizione del cattolicesimo democratico modenese. Palazzo Europa è diventato nel tempo la casa della Cisl, di Confcooperative, di Domus Assistenza, del Centro Culturale Francesco Luigi Ferrari e della Fondazione Ermanno Gorrieri. L’edificio ha svolto un ruolo fondamentale nell’elaborazione del pensiero e dell’azione sociale dei cattolici in città, un laboratorio di democrazia e partecipazione in cui l’ideale europeo ha rappresentato fin dall’inizio l’orizzonte di riferimento. A simboleggiare questo legame profondo con l’Europa, nel 1986 venne realizzato all’interno del palazzo un imponente murale, opera del pittore modenese Rino Golinelli, che con i suoi sei metri per quattro raffigura l’Europa come sogno di pace e cooperazione. Nel 2004, la visita di Romano Prodi per l’inaugurazione dei nuovi locali del Centro Ferrari segnò un momento importante, con l’installazione di decine di bandiere europee che ancora oggi sventolano all’esterno dell’edificio. Ma è stato il 7 gennaio 2020, con la visita del presidente del Parlamento europeo David Sassoli per il cinquantenario della struttura, che Palazzo Europa ha vissuto uno dei suoi momenti più significativi. "È la nostra sfida quella di un mondo nuovo che rispetta le persone, la natura e crede in una nuova economia", disse in quell’occasione Sassoli, parole incise sulla targa che domina l’atrio d’ingresso a lui intitolato nel maggio 2023, durante una cerimonia alla presenza del Commissario Europeo Paolo Gentiloni. "In un’epoca che mette in discussione alleanze consolidate e ripropone tematiche belliche alle porte del nostro continente, guardiamo con rinnovata consapevolezza ai valori che ispirarono i padri fondatori dell’Europa - spiega Gaetano De Vinco, presidente della Fondazione Sias, promotrice dell’evento di domani -. Quella concezione personalistica di matrice cristiana, che riconosce nella centralità della dignità umana il fondamento di ogni azione politica, ha generato il più straordinario progetto di pace della storia moderna". La cerimonia di domani vedrà la partecipazione del sindaco Massimo Mezzetti e celebrerà il 75° anniversario della Dichiarazione Schuman, atto fondativo dell’unità europea.