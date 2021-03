Modena, 27 marzo 2021 - Non ce l'ha fatta l'11enne Yousra di Finale Emilia ricoverata in terapia intensiva al Sant'Orsola di Bologna dopo aver contratto il Covid. Il tragico epilogo a circa una settimana dal ricovero.

Disperazione a Finale Emilia dove tutta la famiglia della bambina, che frequentava le medie Frassoni, è in isolamento. Le condizioni della 11enne, a differenza dei genitori e dei fratelli, si erano aggravate a tal punto da renderne necessario il ricovero, ma c'erano anche patologie complesse.

La notizia ha gettato nello sconforto tutto il paese e la comunità marocchina che si è stretta intorno alla famiglia. Dolore anche a scuola, la piccola frequentava la prima media e finché ha potuto aveva seguito la didattica a distanza.

I medici hanno fatto di tutto per salvarla.

Solo pochi giorni fa, al Sant'Orsola di Bologna, una analoga vicenda ha invece avuto un esito opposto: la bambina, sempre di 11 anni, del Ferrarese, si è salvata ed è uscita dalla rianimazione.

Affetta da patologie pregresse

La ragazzina era purtroppo affetta da patologie importanti, come detto sopra, ha contratto il coronavirus ed è deceduta dopo circa una settimana di ricovero con Covid-19. Sulla piccola paziente, fanno sapere dalla Ausl di Modena, il Covid si è innestato su un quadro compromesso da tempo per una patologia grave. Era ricoverata al Policlinico Sant'Orsola di Bologna. In terapia intensiva il suo quadro clinico non è mai migliorato e le sue patologie, già gravi, sono state accentuate

dal coronavirus.

Il sindaco di Finale Emilia

Il sindaco Sandro Palazzi esprime tutto il suo cordoglio alla famiglia. "Sono estremamente dispiaciuto della morte di Yousra e mi sento particolarmente vicino alla mamma, al papà e a tutta la famiglia per il fortissimo dolore che questo momento stanno soffrendo. Dopo la perdita di Roberta di 19 anni di qualche giorno fa, la nostra Comunità piange ora un'altra vittima di appena 11 anni, questa volta a causa di questa maledetto virus, che sta mietendo vittime anche nelle fasce di età più giovani. Le mie personali condoglianze e di quelle di tutta la Comunità Finalese che si stringe con affetto e calore alla famiglia di Yousra".