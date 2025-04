A sette anni scrive al Papa: “Spero tu guarisca presto”. Lui le manda una benedizione

Modena, 11 aprile 2025 – Tante volte Papa Francesco ha parlato ai bambini e dei bambini. “I bambini – ha detto – sono un segno. Segno di speranza, segno di vita, ma anche segno ‘diagnostico’ per capire lo stato di salute di una famiglia, di una società, del mondo intero”. E – ha aggiunto – “i bambini e i nonni sono la speranza di un popolo. I bambini perché lo porteranno avanti, e i nonni perché hanno la saggezza della storia”. In Papa Francesco tanti bimbi vedono il loro nonno più affettuoso, e tanto più oggi, nella fragilità e nella malattia. “Io ho voluto scrivergli una lettera per dirgli che gli voglio bene”, racconta Anna Fiocchi, 7 anni, che pochi giorni fa ha preso carta, penna e matite e ha indirizzato un suo pensiero colorato a Papa Francesco. A stretto giro di posta, dal Vaticano è arrivata una risposta, con la benedizione del Pontefice.

Anna frequenta la seconda elementare alle scuole De Amicis: nella prima metà di marzo (il Papa era ancora ricoverato al ‘Gemelli’), stava guardando il tg insieme al papà Alessandro, alla mamma Valentina e al fratello Sebastiano, 10 anni ad agosto. “Ho visto che all’ospedale il Papa riceveva chili di lettere da tutto il mondo. E anch’io ho voluto mandargliene una”, dice Anna. “Subito si è messa all’opera”, spiegano papà e mamma. “Caro Papa, spero che guarirai presto – ha scritto –. Mi chiamo Anna, abito a Modena e ho 7 anni. Come fioretto di Quaresima, non mangio il pane. Ogni mattina e ogni sera prego anche per te assieme a mio fratello e ai miei genitori. Ciao, spero che mi risponderai”. Ha corredato la lettera con un disegno del Papa, figurine di rametti di ulivo e uova di Pasqua.

Proprio l’altro giorno il postino ha consegnato una busta indirizzata ad Anna. “Io non ho mai ricevuto una lettera tutta per me. Mi mandano soltanto quelle che mi chiamano a fare i vaccini”, sorride la bimba. Questa invece arrivava direttamente dalla Segreteria di Stato del Vaticano, con la firma di monsignor Roberto Campisi, assessore: “Cara Anna, con premuroso affetto hai fatto pervenire al Santo Padre Francesco, quale segno di affetto e vicinanza, la graziosa letterina in occasione del Suo ricovero in ospedale. Il Papa, che ti pensa con amorevole tenerezza e ti ringrazia per tale gesto, assicura il ricordo all’Altare, affinché tu possa crescere lieta e serena in compagnia di Gesù, il vero e fedele amico che non ci lascia mai soli. Invocando la protezione della Vergine Maria, Sua Santità invia di cuore la paterna benedizione che volentieri estende alle persone vicine, chiedendo di continuare a pregare per Lui. Anch’io ti saluto cordialmente, affidandoti al Signore”.

All’interno della busta, anche una cartolina con la foto del Papa e il suo stemma. “Siamo felicissimi per questa lettera – dicono Anna e Sebastiano –. Abbiamo subito telefonato ai nonni e alle zie per dirglielo”. Ma il pensiero più bello e riconoscente è per quel nonno speciale, Francesco, che continua a emozionare e a commuovere tutti.