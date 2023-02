Harry Potter, Elsa, qualche piccola Minnie. E poi gli immancabili Batman, Spiderman e Mercoledì Addams, l’ultima tendenza in fatto di travestimenti. C’erano tanti bambini, ieri, all’inedito Carnevale organizzato alla Crocetta dal Bar Lime di via Mar Mediterraneo. I piccoli prima si sono divertiti a farsi truccare dalle ragazze che gestiscono il bar, poi hanno sfilato per le vie del quartiere, passando per il parco nei pressi di via Mar Adriatico. Una bellissima occasione per divertirsi e stare insieme.