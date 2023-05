Bambini, torna il Bla Bla Festival per ’esplorare’ la meraviglia

In tutti i comuni dell’Unione Terre di Castelli e a Montese si svolgerà da venerdì 19 a domenica 21 maggio il "Bla Bla Festival - bambini, luoghi, avventure", la rassegna primaverile dedicata al mondo dell’infanzia e della comunità educante ad essa collegata, che quest’anno avrà come titolo "Esplorando la meraviglia". La rassegna, che è stata anticipata dal "pre-festival" dello scorso novembre, prevede una serie di appuntamenti nei diversi comuni dell’Unione Terre di Castelli. Come sottolinea Giovanni Galli, sindaco di Marano e assessore alle politiche scolastiche dell’Unione terre di Castelli "abbiamo iniziato questo festival proprio durante la pandemia comprendendo la necessità di rimettere al centro l’infanzia. Replicato lo scorso anno, ci lasciamo alle spalle due edizioni con numeri sorprendenti che rafforzano in noi l’importanza di proseguire e ampliare questo percorso. Non a caso – prosegue Galli – l’edizione di quest’anno si fa in due, seguendo idealmente l’anno educativo con la prima parte che si è svolta a novembre (il pre-festival) ed ora questo secondo weekend di appuntamenti. Un festival diffuso, che porta i bambini, le famiglie e gli operatori del settore, ad esplorare e sperimentare nuove visioni e approcci educativi. Vincere le sfide che la crescita porta con sé con le scoperte e non certo con le paure. Un messaggio potente e ponte che dall’infanzia si propaga fino all’età adulta".

Il primo appuntamento con la tre giorni del festival è in programma venerdì alle 16 a Vignola, con un laboratorio di psicomotricità per bambini dagli 0 ai 3 anni al nido "Cappuccetto Rosso". Inaugurazione ufficiale venerdì alle 18 al teatro di Kia di Marano, alla presenza dell’assessore al welfare della Regione, Igor Taruffi. Alle 18,30, sempre a Marano, presentazione dei nuovi asili nido di Montale di Castelnuovo, Guiglia e Montese, a cura dei rispettivi sindaci.

Evento conclusivo domenica alle 18,30 in piazza dei Contrari, con l’intervento di Daniele Novara dal titolo: "Nessuno si educa da solo! La sfida educativa si vince insieme". Il programma completo è sui siti internet di tutti i comuni aderenti.

m.ped.