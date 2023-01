Bambino all’ospedale con ecchimosi, scattano gli accertamenti: indagato il padre

E’ arrivato all’ospedale con alcune lievi lesioni. I sanitari di un ospedale della provincia, visitando il bambino, hanno però notato che il piccolo presentava ecchimosi ‘sospette’. Confrontandosi con un familiare hanno poi ritenuto corretto segnalare la situazione alle autorità competenti. A seguito di accertamenti è quindi scattata la denuncia nei confronti del papà del bambino, che frequenta le elementari. L’uomo risulta indagato per l’ipotesi di reato di maltrattamenti e lesioni. E’ in corso l’incidente probatorio, che si concluderà a marzo e nell’ambito del quale nei giorni scorsi il minore è stato sentito in forma protetta, alla presenza quindi di una psicologa. Nella denuncia, presentata in procura sono ‘contenuti’ appunto i referti relativi alla visita ospedaliera ma si tratterebbe di un singolo episodio. L’incidente probatorio è volto a verificare la capacità di testimoniare del minore presunta vittima di maltrattamenti. I fatti risalgono a qualche mese fa e pare che la stessa madre del minore abbia fatto alcune segnalazioni circa presunti maltrattamenti ai danni del bambino dal parte del padre ed ex compagno della donna. I presunti maltrattamenti sarebbero avvenuti quando il piccolo si trovava insieme al genitore che ha negato ogni addebito. Nei confronti dell’uomo state adottate tutte le misure idonee ma non sono state emesse misure cautelari.