Zocca (Modena), 29 maggio 2019 - Stava giocando con il fratellino sul balcone. Si lanciavano a vicenda una piccola palla di plastica mentre i genitori li osservavano nella stanza poco distante. La palla colorata, però, tra un balzo e l’altro è finita in strada e lui, un bambino di appena tre anni di origine marocchina, è caduto dal balcone sperando di recuperare il suo giocattolo. La tragedia si è verificata ieri nel primo pomeriggio a Zocca, in località Casa Miro in una palazzina di via Mattioli.

La mamma si è accorta immediatamente di quanto accaduto udendo anche le grida del fratellino e, disperata, è scesa in strada. Le condizioni del figlioletto sono apparse subito critiche e, sul posto, è arrivata un’ambulanza insieme all’elisoccorso di Pavullo. Il minore è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna dove ora si trova ricoverato in rianimazione. Sul posto, poco dopo, sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione per accertare la dinamica del dramma.

Pare sia confermato, però, l’incidente domestico. In base a quanto raccontato appunto dai genitori del bimbo, i due figlioletti erano usciti in balcone per giocare al loro gioco preferito: il lancio della palla. Se la passavano da una mano all’altra sorridendo. La sfera in gomma, però, a causa di un lancio un po’ più lungo è finita in strada, superando la ringhiera. Il piccolo ha assistito alla scena: il suo giocattolo che finiva in strada e lui che, nel tentativo di recuperarlo, si è sporto troppo cadendo nel vuoto. Nulla ha potuto fare il fratellino per evitare l’incidente: è avvenuto tutto in pochissimi secondi.

Fortunatamente l’abitazione è situata al primo piano ma il minore ha fatto un volo di oltre tre metri, battendo violentemente il capo sull’asfalto. Le sue condizioni, ora, sono gravi e il bambino è ricoverato in coma al Maggiore di Bologna. Disperati i genitori che, pur trovandosi a pochi metri dai figli non sono riusciti ad evitare la tragedia. Pare non siano stati però ravvisati profili di responsabilità in capo ai coniugi ma gli accertamenti sono appunto nelle mani dei carabinieri.

Ha riportato fortunatamente solo quale livido, invece, il neonato caduto dal seggiolone ieri mattina a Maranello. Il piccolo stava mangiando quando, all’improvviso, ha cercato di sollevarsi perdendo così l’equilibrio. I genitori non sono riusciti ad evitare il peggio e il bambino è precipitato sul pavimento. Terrorizzati i genitori hano avvisato immediatamente i soccorsi e il piccolo è stato trasportato per i dovuti accertamenti al Policlinico. Fortunatamente per lui e per mamma e papà solo un grande spavento e qualche piccola ecchimosi. Il bimbo è stato dimesso in serata.