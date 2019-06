Modena, 7 giugno 2019 - Abuso di mezzi correzione e lesioni colpose. Sono le ipotesi di reato a carico del padre di trent'anni che mercoledì ha portato il figlio di 4 anni all'ospedale per una frattura alla gamba in merito alla quale ha dato ai medici più versioni, contrastanti tra loro. Prima ha parlato di una caduta accidentale poi di un movimento maldestro del piccolo e infine di uno

scatto d'ira che lo avrebbe portato a calciare il figlio a seguito di una discussione.

Il bambino ha riportato una prognosi di trenta giorni e attualmente si trova ricoverato nel reparto di ortopedia del Policlinico. Sia il padre che la madre sono stati ascoltati dagli inquirenti. L'ipotesi al momento è che il bambino sia stato colpito da un calcio del genitore mentre giocava con il fratello gemello.

Pare che il piccolo non avesse comunque sul corpo altri segni o ecchimosi che potessero far pensare a maltrattamenti ripetuti nel tempo. Il minore è stato subito sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e, dopo le radiografie e la conferma di una frattura alla gamba, stabilizzato dai medici e ricoverato nel reparto appunto di ortopedia pediatrica. Quella che ora gli inquirenti dovranno stabilire è l’esatta dinamica di quanto accaduto e, soprattutto, se vi siano stati in passato campanelli d’allarme o eventuali segnalazioni legate ad episodi sospetti di maltrattamenti.