Bambino prodigio: "Sogno la Ferrari"

Ama la Ferrari e conosce tutto del Cavallino, tanto che il suo sogno è quello di lavorare, un giorno, a Maranello. Le potenzialità le ha tutte il bambino argentino di 6 anni che sogna in ’rosso’ dato che il suo quoziente intellettivo è sopra la media. Un piccolo genio, insomma, Stefano Marconi Sgroi, il cui quoziente intellettivo è pari a 152, il valore più alto registrato nel suo Paese che ne fa il più intelligente dell’intera Argentina.

L’enfant prodige di La Plata, una sessantina di chilometri da Buenos Aires, ha già rifiutato le offerte di alcune scuole negli Stati Uniti. Nella sua testa c’è solo l’Italia e Maranello.

La passione affonda le radici in famiglia.

Suo nonno è uno dei tanti italiani emigrati in Sud America, è un grandissimo appassionato di motori, in particolare dei bolidi che prendono vita in via Abetone Inferiore. "Il piccolo prodigio - riporta l’Ansa - conosce ogni dettaglio di centinaia dei modelli del Cavallino, dal numero dei cilindri alla potenza, e parallelamente allo studio e alla lettura di centinaia di libri sui motori, Stefano corre anche sui go-kart nella sua città, La Plata. Questo il motivo per cui sogna, un giorno, di entrare a far parte della Driver Academy della Ferrari, una ‘cantera’, per fare un paragone calcistico, dove vengono formati i futuri piloti della Rossa", "una storia, questa, che ricorda quella di un grande progettista di auto argentino, che proprio in provincia di Modena, a San Cesario per la precisione, ha coronato il suo sogno. Stiamo parlando ovviamente di Horacio Pagani, fondatore dell’omonima casa che sforna tra le più lussuose supercar del mondo".