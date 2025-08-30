Bambino respinto al ristorante. Il sindaco di Cervia incontra Mussini: "Siamo dalla stessa parte, c’è intesa"

È durato circa 20 minuti l’incontro tra Andrea Mussini - il papà che ha reso pubblica la vicenda che in queste ore ha scatenato un dibattito nazionale per non aver potuto far entrare suo figlio di 5 anni e mezzo in uno stabilimento balneare – e il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli. L’incontro, richiesto dal padre, è avvenuto ieri a porte chiuse nello studio del primo cittadino. All’uscita gli animi erano distesi anche perché, ha dichiarato il sindaco, "la politica vuole una città aperta a tutti. Io e Andrea siamo dalla stessa parte".

Nel frattempo, l’associazione Mare Linero Aps, tramite il suo presidente e rappresentante legale protempore, l’avvocato Roberto Biagini, aveva chiesto "al sindaco del Comune di Cervia di aprire un procedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima nei confronti del titolare del Bicio Papao". Su questo, il sindaco puntualizza: "Io non è che tolgo la concessione un giorno per l’altro, perché me lo dice qualcuno. Chi ritiene, se lo ritiene, farà le dovute azioni".

Soddisfatto Mussini: "Esco sereno da questo incontro. Tornerò come sempre a Milano Marittima Mi spiace che questo fatto sia accaduto in giorni in cui l’attenzione era rivolta giustamente ai danni del fortunale di domenica. Il mio, se vogliamo, è un fatto minore. Ma ho agito di pancia e cuore, vedendo mio figlio escluso. Se succedesse in un altro posto in Italia rifarei la stessa cosa, perché è in ingiusto il fatto in sé. Se si vuole la tranquillità – come sostengono alcuni – si devono scegliere altri posti nel mondo, sempre che la tranquillità che dicono si riesca a trovare. Certo, c’è stata una risonanza mediatica che non mi aspettavo; io ho agito per tutelare mio figlio ma spero che, a questo punto, possa essere una battaglia portata avanti anche per altri. Questo fatto non intacca il mio pensiero sul fatto che la Romagna e Milano Marittima siano luoghi ospitali. Sto cercando un appartamento da acquistare qui. La decadenza della concessione? Non sono un boia, non cerco la testa di nessuno e non è che quello che mi auguro. Sono sufficienti delle scuse da parte del titolare e che il fatto che è capitato a me non accada più".

Ilaria Bedeschi