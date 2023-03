Banca Sanfelice 1893, l’utile vola

SANFELICE 1893 Banca Popolare si rafforza portando il proprio patrimonio a 64,3 milioni di euro e allo stesso tempo continua il percorso del miglioramento del NPL ratio lordo ovvero il rapporto tra i crediti deteriorati e il totale dei crediti concessi che per il 2022 si attesta a 6,1%. Dal punto di vista della redditività, la banca, nel solco del bilancio precedente, chiude con un utile superiore a 2,3 milioni di euro in crescita del 16,1%. Sono i dati principali che verranno illustrati nel corso dell’assemblea dei soci convocata sabato 25 marzo alle 9 presso il PalaRound di San Felice per l’approvazione del bilancio che quest’anno presenta concreti segnali di solidità. A distanza di 4 anni, contraddistinti dall’emergenza sanitaria, i soci della banca potranno tornare a riunirsi in presenza per un proficuo confronto, prima occasione ufficiale per celebrare i 130 anni della fondazione.