Banca SanFelice, utile in crescita Bellei: "Continuiamo a rafforzarci"

di Alberto Greco

Davanti ad una platea di oltre trecento soci, riuniti dopo gli anni del lockdown finalmente in presenza, la Banca Popolare San Felice 1893 ha approvato ieri il bilancio d’esercizio relativo all’anno passato. Lo ha fatto salutando la crescita del 16,1% della propria redditività, dato che suona come definitiva conferma dell’allontanamento delle ombre che ne hanno offuscato il recente passato. Ed è anche indiretta risposta – come pure era stato ventilato – a chi preconizzava la sua vendita. La San Felice 1983 oggi non è facile preda di altri. Il valore delle oltre due milioni di azioni, infatti, è stato fissato a 19,20 euro, mentre il patrimonio è stato rafforzato fino a raggiungere il valore di 64,3 milioni di euro. "Trovo significativo ed incoraggiante ha affermato il presidente dell’istituto Flavio Zanini – che nell’anniversario dei 130 anni dalla fondazione, la Banca abbia ritrovato sia una redditività concreta e derivante dall’attività caratteristica sia la possibilità di incontrare i propri soci per un continuo proficuo scambio di informazioni e considerazioni che sono alla base della crescita condivisa nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità". Sono tanti i motivi di soddisfazione della banca che, ha detto il sindaco Michele Goldoni nel suo saluto, "continua ad essere un perno per le nostre comunità. Me lo auguro perché è una banca del nostro territorio. La Banca popolare San Felice è sempre stata al fianco della comunità. Ci avete dato la possibilità di avere uno strumento per il territorio che si muove su tanti ambiti a partire da quello economico per arrivare a quello culturale e le tante iniziative che stiamo facendo assieme lo dimostrano".

Fra i dati più significativi del 2022 si registra la crescita della raccolta diretta da clientela passata da 777 a 801 milioni di euro (+3,1%), portando la massa amministrata (raccolta diretta e indiretta) a 1 miliardo e 277 milioni di euro. Il margine di interesse è incrementato del 19,9%, attestandosi a 18,056 milioni di euro, contro 15,066 del 2021, mentre quello di intermediazione è stato in crescita dell’8,2%, passato a 24,399 milioni di euro dai 22,561 milioni del 2021. La salute ritrovata dell’istituto, poi, è evidenziata dalla performance che si è avuta riguardo al NPL ratio lordo, ovvero al rapporto tra i crediti deteriorati e il totale dei crediti concessi, che per il 2022 si attesta a 6,1%. Non sarà distribuito alcun dividendo ma saranno erogati contributi con finalità sociale e solidaristica per 100mila euro. "Questo bilancio – ha riassunto il direttore generale Vittorio Bellei – esprime l’intenso lavoro svolto e la grande attenzione ai costi e alla qualità del credito concesso, che ci consentono di procedere nel nostro percorso di rafforzamento. Sono inoltre convinto che questo modello di banca sarà sempre più richiesto e apprezzato dal nostro mercato di riferimento".