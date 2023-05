Banche, edicole e bar Raffica di furti: è allarme

Una banca assalita a San Possidonio e furti a raffica, a Finale e nella frazione di Massa Finalese hanno movimentato, quest’inizio settimana, la Bassa. Tre banditi incappucciati ieri notte verso le quattro, arrivati a bordo di una Peugeot 3008, hanno assaltato la filiale del Banco San Geminiano e San Prospero in piazza Don Giuseppe Andreoli a San Possidonio. L’irruzione notturna all’interno dell’istituto di credito, ad opera dei tre mascherati, ha avuto luogo dopo aver speditamente scardinato il tornello vetrato con cristalli antiproiettile d’ingresso. Tutte le fasi dell’assalto, documentate dalle telecamere esterne ed interne all’istituto finanziario, sono ora al vaglio delle forze dell’ordine. Infatti sul posto sono intervenuti nel giro di pochi minuti, allertati dell’istituto di vigilanza, due pattuglie dei carabinieri da Cavezzo e Mirandola. L’imprevisto e repentino arrivo dei militi dell’Arma e dei vigilantes ha impedito ai malviventi di completare il furto della cassaforte. "Sono intervenuta sul posto – riferisce la direttrice della banca – un’ora dopo. Confermo l’irruzione e la manomissione del congegno d’ingresso che ha obbligato alla temporanea chiusura degli sportelli". Furti a raffica a Massa Finalese tra domenica e ieri. Sono finite nel mirino di due incappucciati il Bar Royal sala Slot, poi la lavanderia Self Service entrambe nella medesima via per Modena. Al bar Royal la razzia ha avuto un risvolto fantozziano: "I ladri – racconta la barista – hanno portato via il registratore di cassa contenente 300 euro ma hanno perso le chiavi nel locale appena svaligiato. La Fiat Doblò, con cui erano arrivati, e stata sequestrata dai carabinieri di Finale". Nella lavanderia a gettone la medesima coppia ha divelto e portato via la cassa automatica situata sul muro in cartongesso. "L’ho ritrovata la mattina dopo nel campetto – ricorda Angela la titolare – spaccata e priva del contante. Ho dovuto sospendere l’attività per riparare i danni che ammontano a 8 mila euro e reperire una nuova cassa". La notte tra lunedì e martedì con lo stesso copione, probabilmente la medesima coppia, è entrata in azione nella macelleria Islamica di Amesaoud e poco dopo al bar Speedy. "Hanno forzato la porta vetrata e – riferisce il macellaio - portato via il fondo cassa di circa 100 euro". " Alle 2,30 è suonato l’allarme – racconta Angela la barista – abitiamo sopra al locale e siamo arrivati subito mettendoli in fuga". Rubati pochi euro e due fumetti, dopo aver sfondato la porta dell’edicola di Lorena Balboni, ieri notte in piazza verdi a Finale. Flavio Viani