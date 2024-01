Banco BPM finanzia CMB Società Cooperativa con 30 milioni di euro

Banco BPM ha perfezionato un’operazione di finanziamento per un ammontare di 30 milioni di euro a favore di C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi.

CMB, fra le principali imprese di costruzioni generali italiane, è azienda leader in Italia e in Europa per la realizzazione di strutture edilizie complesse, ospedali d’avanguardia e infrastrutture. Oggi si posiziona tra i più importanti player internazionali nelle commesse gestite grazie alla tecnologia BIM e ha integrato nella sua strategia di business anche la misurazione dei suoi impatti, comportamenti e risultati in ottica ESG.

L’operazione, assistita da garanzia SACE al 90% e della durata di sei anni, finanzierà gli investimenti sostenibili di CMB, quale impegno valoriale e driver strategico per il proprio sviluppo industriale, attraverso interventi in grado di favorire la transizione verso un sistema a zero emissioni. CMB, a tal fine, ha deciso di definire la propria strategia di sostenibilità attraverso la predisposizione di un Piano che individua azioni concrete di breve e medio periodo riguardanti i principali temi ESG rilevanti per la Società: la salute, il benessere e le pari opportunità, il rapporto con il territorio, la tutela dell’ambiente e la transizione energetica, l’integrazione della sostenibilità nel modello di Governance aziendale e lo sviluppo di una catena di fornitura sostenibile. Nel quadro del finanziamento il consumo di energia elettrica generata da fonte rinnovabile, le ore di formazione in materia di sostenibilità erogate ai dipendenti e la percentuale di veicoli ibridi/elettrici presenti nel parco mezzi aziendale.