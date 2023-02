Banco Bpm finanzia il restyling dei percorsi ciclopedonali

Prosegue la collaborazione tra Comune di Sassuolo e Banco Bpm che, da inizio anno, si è aggiudicato il servizio di Tesoreria del Comune di Sassuolo e dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico attraverso una convenzione che avrà durata fino al 31 dicembre 2026.

Banco Bpm ha infatti deciso di sostenere le spese relative al progetto di riqualificazione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali di Sassuolo per 8.000 euro. Con il contributo di sponsorizzazione sono stati acquistati numerosi segnali verticali che sono stati posizionati proprio in queste ultime settimane e che hanno consentito il miglioramento e in taluni casi la messa a norma delle piste ciclabili e ciclopedonali del territorio comunale. "La collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le realtà più prestigiose del territorio è fondamentale – sottolinea il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – soprattutto

se volta alla riqualificazione della città". "Siamo orgogliosi di aver sostenuto questo progetto così importante per la comunità locale – spiega Stefano Bolis, responsabile Direzione Emilia Adriatica di Banco Bpm – I motivi per sposare questa causa sono tanti e parlano di sicurezza, salute e sostenibilità ambientale".