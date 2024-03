Banco Bpm, firmati importanti accordi: premi welfare a 1800 euro

Il Gruppo Banco Bpm e le organizzazionisindacali hanno raggiunto importanti intese che confermano la centralità delle persone del Gruppo.

Per valorizzarne l’impegno e la dedizione è stata sottoscritta per l’anno 2023 un’intesa che prevede il riconoscimento di un premio welfare del valore di 1800 euro, incrementato ulteriormente rispetto al 2022, destinato al personale inquadrato nelle aree professionali e nei quadri direttivi, anticipando la possibilità di fruizione dei servizi a partire dal prossimo mese di maggio.

È stato raggiunto inoltre un accordo innovativo che prevede la costituzione di una cabina di regia quale organismo paritetico e bilaterale incaricato di definire una normativa di riferimento in ambito welfare.

A conferma dell’attenzione alla persona e alla migliore gestione dei tempi vita e lavoro è stata altresì sottoscritta un’intesa relativa alla sospensione lavorativa per l’anno 2024.

Infine, da segnalare anche l’accordo in tema di formazione finanziata che conferma la centralità della formazione quale elemento fondamentale per la valorizzazione e la crescita delle persone.

"L’accordo siglato oggi in tema di premio welfare, che vede l’incremento del valore complessivo dello stesso rispetto allo scorso anno, costituisce un riconoscimento concreto che il gruppo ha voluto attribuire all’impegno delle persone di Banco Bpm, che hanno dato un contributo essenziale per ottenere i risultati straordinari conseguiti nello scorso esercizio. – commenta Roberto Speziotto, responsabile Risorse Umane di Banco Bpm – Quanto precede, unitamente alle intese raggiunte in tema di formazione e attenzione al bilanciamento vita-lavoro rafforzano la base su cui costruire un futuro ricco di traguardi altrettanto importanti da portare avanti, insieme".

