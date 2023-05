Banco Bpm, l’ad Castagna "Abbiamo radici profonde Inseriti qui 74 giovani"

Mercoledì mattina a Fiorano presso la sede di Florim Ceramiche, si è tenuta la sesta tappa del road show ‘Noi di Banco Bpm 2023’. Presenti 450 persone della rete commerciale, provenienti da tutta l’Emilia-Romagna e dalle Marche, che hanno incontrato l’amministratore delegato Giuseppe Castagna e il top management del Gruppo per fare il punto sugli importanti obiettivi raggiunti a sei anni dalla nascita di Banco Bpm e sulle prossime sfide. "Dobbiamo essere consapevoli e orgogliosi di quello che abbiamo costruito insieme fino ad ora", ha dichiarato l’amministratore delegato Giuseppe Castagna incontrando i colleghi. "Il nostro rapporto con i clienti è duraturo, spesso passa attraverso più generazioni", ha commentato Castagna ricordando il primo prestito concesso ad Enzo Ferrari nel 1930 dall’allora Banco San Geminiano. "Questo patrimonio di fiducia, gratitudine e vicinanza è il miglior asset possibile e sta a tutti noi alimentarlo giorno dopo giorno. Investire sul territorio significa anche investire sui giovani. Abbiamo inserito in questi due anni 800 giovani in tutta Italia, di cui 74 su questo territorio, e arriveremo a mille nel triennio. A loro lasceremo un testimone straordinario per poter far crescere ancora la banca. Abbiamo un modello distintivo rispetto al mercato – ha continuato –: questo lo riconoscono i nostri clienti, famiglie e imprese. Siamo banca del territorio con oltre 150 anni di storia e siamo cresciuti in modo rilevante in settori come la bancassicurazione, il private banking e il mondo imprese e con le nostre fabbriche prodotto che sono uno strumento importantissimo". La tappa modenese del road show è stata anche l’occasione per un incontro tra i vertici della banca e il tessuto imprenditoriale del territorio. Il tour, che oltre a Modena ha già toccato le sedi di Milano, Lodi, Novara, Verona e Lucca, proseguirà nelle prossime settimane a Bergamo, Roma e Catania. La storia di Banco Bpm qui inizia con la fusione, il 1° gennaio 2017, di due grandi banche popolari, Banco Popolare e Banca Popolare di Milano, trasformatesi in S.p.A. Nasce il Gruppo Banco Bpm, con oltre 20mila dipendenti, 1500 sportelli, circa 4 milioni di clienti. Banco Bpm, che oggi è il terzo gruppo creditizio italiano per attivi, è operativo in diversi ambiti del settore bancario – private e investment banking, asset management, bancassurance – anche attraverso le società partecipate del Gruppo. Tra i marchi del Gruppo figura anche quello dello storico Banco San Geminiano e San Prospero. Banco Bpm è presente nelle regioni Emilia-Romagna e Marche con la Direzione territoriale Emilia Adriatica, e le sue 134 filiali, guidata da Stefano Bolis, 5 Centri corporate dedicati alle grandi aziende, le controllate Banca Aletti (private bank) e Banca Akros (corporate e investment bank) per un totale di circa 300mila clienti, 1421 colleghi, 18,8 miliardi di raccolta complessiva (di cui 8,6 diretta) e 11 miliardi di impieghi, 81% di operazioni onlineremote e una quota di mercato in Emilia-Romagna dell’7,3% che sale al 17,6% a Modena, al 13,8% a Reggio Emilia e al 7,3% a Bologna.