Banco gastronomia e commerciale per l’estero

Il Centro per l’Impiego di Carpi segnala che il Supermercato Sigma di Carpi sta conducendo la ricerca di un addettoa al banco gastronomia che abbia esperienza nell’utilizzo dell’affettatrice, di coltelli e bilance. E’ altresì richiesta la conoscenza dei prodotti. Sempre il Centro Impiego di Carpi fa sapere che V.Studio srl sta cercando ai fini dell’assunzione un profilo di candidatoa di commerciale per l’Italia e l’estero. La persona da assumere affiancherà la gestione nel mantenimento dei rapporti con agenti e clienti, in particolare nei mercati esteri. Inoltre, seguirà l’organizzazione del lavoro e si occuperà del supporto alla Direzione nella definizione di strategie volte allo sviluppo commerciale. Il lavoro prevede trasferte in Italia e all’estero. Le persone interessate e disponibili in entrambi i casi dovranno inviare le loro domande entro il giorno 11122023.