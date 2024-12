Bande criminali, è allarme violenza. In manette due rapinatori 20enni. Ma continuano le aggressioni La mattina di Natale ordinanza in carcere per gli indagati, accusati di aver picchiato un 40enne sui viali. Nella notte, invece, un altro episodio in via Canalino: un giovane è stato sfregiato al volto con un coltellino.