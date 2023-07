Bande in piazza per la Romagna "La solidarietà scende in campo"

di Giorgia De Cupertinis

Se musica e solidarietà seguono lo stesso ritmo, in occasione della ventottesima edizione della Marching Fest ’Quando la banda passò...’ questo connubio sembra rafforzarsi ulteriormente.

A confermarlo è l’impegno che la manifestazione – attesa stasera alle 21 a San Felice sul Panaro e domani a Modena, con la parata in centro storico a partire dalle 17.30 e lo show in piazza Roma alle 21 – continua a mettere in campo: l’edizione 2023, infatti, sarà dedicata alle scuole di musica della Romagna, recentemente colpita dalla drammatica alluvione. L’obiettivo è quello di contribuire al sostegno e alla ripresa delle attività musicali nelle zone in cui l’ondata del maltempo ha inferto il suo duro colpo: a essere promossa, quindi, è una speciale raccolta fondi tra il pubblico e i sostenitori del Festival intitolata ’Le Bande per la Romagna’. Sarà possibile lasciare il proprio contributo nelle apposite postazioni oppure versando su di un conto Paypal dedicato, raggiungibile in qualsiasi momento anche con un qr code e un link.

Ma non è finita. Tra le tante bande presenti parteciperanno anche la formazione olandese Pasveerkorps Leeuwarden – campione nazionale di parata dal sound inconfondibile e dalla ritmica coinvolgente – e una banda militare dell’Ucraina per condividere un messaggio di pace e di solidarietà, come spiegano i promotori: la Brass Band of the 194th Pontoon Bridge Brigade.

L’evento è organizzato da ’Music in Motion Roncaglia’s Band’, promosso e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Modena e dal Comune di San Felice sul Panaro, ed è realizzato con la collaborazione di Modenamoremio e della banda cittadina ’Ferri’, sostenuto da numerosi sponsor del territorio. Il concertone finale in piazza Roma sarà presentato da Laura Padovani (Radio Bruno).

"È sempre più importante la continuità di eventi così significativi, di grande valore – spiega l’assessore al Centro storico del Comune di Modena, Andrea Bosi – valore che quest’anno viene ulteriormente confermato dalla solidarietà messa in campo per aiutare la Romagna, ma anche dalla presenza di una banda ucraina".

Fa eco il presidente dell’associazione Music in Motion, Agostino Molinari: "Alle spalle c’è una consolidata esperienza: diamo risalto a un genere di banda diverso a quello tradizionale a cui siamo abituati, cioè le Marching Show Band, le bande da parate e spettacoli, molto diffuse nel nord Europa, negli Stati Uniti, in Asia. Ci aspettiamo anche quest’anno un grande riscontro da parte dei cittadini".