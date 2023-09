Bandiere a lutto alla VF Costruzioni:: "Gran lavoratore, era un esempio"

Da ieri mattina alle sette le tre bandiere, antistanti la sede della VF Costruzioni in via Campo di Pozzo, dove Mirco lavorava come responsabile di produzione sono, in segno di lutto, a mezz’asta. "Era per me come un figlio, il mio braccio destro e questa azienda l’ho modellata con lui e per lui. Lascio il compito di ricordarlo ai miei collaboratori, io non riesco in questo momento a dire altro". Vincenzo Oliva, titolare della VF Costruzioni, è sotto choc per la morte di Mirco, stimato e apprezzato da tutti. "Era dal 2014 nostro dipendente – ricorda frenando a stento il pianto a dirotto la responsabile amministrativa Elisabetta Pecorari – in precedenza aveva fatto degli stage scolastici poi, dopo il diploma, lo abbiamo subito assunto. Era per il titolare – conferma in lacrime Elisabetta – il figlio maschio sempre desiderato, il suo braccio destro. Era veramente una pedina molto importante di questa azienda. E’ venuto in ditta, come faceva spesso, anche sabato. Era il primo ad arrivare ogni giorno, amava questo lavoro e non si tirava mai indietro. Il titolare è rimasto molto scosso per la tragica notizia appresa di prima mattina.

Venerdì sera a dimostrazione che la nostra azienda è una famiglia – rammenta – ci siamo ritrovati, insieme a Mirco, in magazzino a festeggiare il compleanno di un nostro collega. Mai avrei immaginato che quella sarebbe stata l’ultima sua foto con noi".

"Partecipava alle riunioni interne di coordinamento – ricorda il responsabile tecnico Mattia Ernesto – si occupava di valutare i neo assunti, lo interpellavamo su tutto. Era un giovane con una energia tale da essere di stimolo per gli altri. Chiunque gli voleva un gran bene.

Noi passando tante ore assieme sul lavoro siamo una famiglia, la nostra è una bellissima realtà, lui, Mirco, era uno di quelli che aveva contribuito a crearla".

Flavio Viani