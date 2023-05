Bandito armato rapina l’ufficio postale di via Mar Mediterraneo

In quel momento nell’ufficio postale erano presenti la direttrice e due dipendenti ma nessun cliente. All’improvviso l’uomo è entrato all’interno dell’ufficio, in via Mar Mediterraneo e dopo aver minacciato la dipendente pare con una pistola – probabilmente giocattolo –, si è portato via dalla cassa circa mille euro in contanti. Il bandito solitario è entrato in azione ieri mattina, poco dopo le 10. Secondo quanto dichiarato dalla vittima, ovvero da una delle cassiere, il balordo si è introdotto all’interno mostrando un oggetto in mano, pare una pistola. L’uomo non avrebbe proferito parola: il rapinatore, infatti, ha scavalcato il bancone e si è servito direttamente dalla cassa, portandosi via circa mille euro in contanti. Dopo di che il malvivente, che ha agito col volto travisato da un cappellino, si è dileguato velocemente. Quel che si sa è che il bandito ha svoltato a destra ma non è chiaro se fosse arrivato sull’ ‘obiettivo’ a piedi oppure con un altro mezzo. Non avendo parlato, le cassiere presenti (la direttrice in quel momento era in un’altra stanza) non hanno saputo chiarire se si trattasse di un italiano oppure di uno straniero. Il malvivente ha agito in pochissimo tempo e dopo una manciata di minuti c’erano già sul posto gli agenti della volante e della mobile. Gli esperti della scientifica si sono messi subito al lavoro per cercare di individuare eventuali tracce lasciate sul posto dal rapinatore e saranno sicuramente utili alle indagini le immagini di videosorveglianza della zona. I commercianti di via mar Mediterraneo, così come i residenti non si sono accorti di nulla: infatti il bandito solitario ha agito in pochissimo tempo e non si esclude che fosse atteso da qualche complice posizionato nella zona. Le indagini sono appunto in corso da parte della polizia. v.r.