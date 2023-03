Bandito col cutter al Sigma Seconda rapina in 48 ore

Ennesima rapina ai danni di una cassiera di un supermercato, in città e sempre in pieno giorno. La seconda in sole 48 ore, dopo quella di giovedì al Conad City. L’ultima in ordine temporale è accaduta ieri pomeriggio, all’interno del Sigma di via Cuneo, nella zona Sud di Carpi. La rapina a mano armata si è consumata in pochi secondi: un uomo, pare di nazionalità straniera, travisato in volto per non farsi riconoscere, con berrettino e felpa, dopo essersi ‘mimetizzato’ tra i vari clienti presenti nel supermercato per fare la spesa, si è avvicinato alla cassa. Rivolgendosi alla cassiera, le ha mostrato un cutter e sotto la minaccia dello stesso si è fatto consegnare il contenuto del registratore di cassa.

La donna, impaurita, gli ha dato il contante, circa 350 euro, dopo di che l’uomo è fuggito, tra lo shock della dipendente e lo sconcerto dei clienti presenti.

Il personale ha provveduto ad avvisare immediatamente le forze dell’ordine: sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Carpi.

Qui hanno raccolto ogni elemento utile, ascoltato le testimonianze dei presenti e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza che saranno visionate al fine di ricavarne elementi per l’identificazione del rapinatore.

La notizia della rapina a mano armata si è diffusa rapidamente in città, creando allarme e preoccupazione tra la popolazione, sia per l’evento in sé che per il susseguirsi ravvicinato di fatti criminosi.

Quella che si è verificata ieri al Sigma è stata, infatti, una rapina quasi ‘fotocopia’ rispetto a quella avvenuta solo pochi giorni fa (giovedì pomeriggio) ai danni del Conad City di via Galilei.

Anche in quel caso, infatti, il malvivente si è avvicinato alla cassa e, con una mano in tasca, presumibilmente per simulare la presenza di un oggetto, ha minacciato la dipendente al fine di farsi consegnare il contante per poi darsi alla fuga.

"Si tratta della seconda rapina nel giro di pochi giorni – dichiara Francesco Natale, responsabile di Gioventù Nazionale Carpi, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, alludendo alla rapina verificatasi al Conad City giovedì pomeriggio –. Nell’attesa di apprendere i dettagli di quanto accaduto non possiamo fare altro che costatare come Carpi sia una città insicura e che la narrazione della sinistra non corrisponde alla realtà. I cittadini non possono fare in serenità neanche la spesa. Si tratta di una situazione che non si può più tollerare".

"Ci auguriamo che la giustizia faccia rapidamente il suo corso e che il rapinatore sia al più presto identificato", conclude Francesco Natale.

Maria Silvia Cabri