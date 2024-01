Bando di concessione per 79 orti gratis da affidare ai pensionati

È in via di rinnovo la concessione per la gestione del Villaggio degli Orti di Formigine. Lo spazio, sito in via della Fornace, fu inaugurato nel 2009 per favorire momenti di socializzazione ed il mantenimento di una vita attiva e salutare attraverso, appunto, l’assegnazione di 79 orti messi a disposizione gratuitamente dal Comune. A coordinare lo spazio l’associazione "Il Villaggio degli Orti" che si occupa anche di provvedere alle assegnazioni degli spazi e all’organizzazione delle attività. Per presentare la domanda di assegnazione occorre essere residenti nel Comune di Formigine da almeno 2 anni ed essere pensionati. Al momento dell’assegnazione va versata la quota di iscrizione all’associazione.