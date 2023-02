Bando in ritardo, niente partite al campo sportivo

Si rinnova il patrocinio del Comune alla società di calcio giovanile Asd Serramazzoni, ma solo per lo svolgimento degli allenamenti: le gare di campionato, almeno per il momento, dovranno continuare ad essere disputate da un’altra parte, in attesa che venga assegnata la gestione dell’impianto sportivo comunale di Ligorzano. A sancirlo è una delibera di giunta del 9 febbraio, dove si legge che il patrocinio del Comune è concesso "per l’iniziativa relativa allo svolgimento di attività sportiva, nello specifico attività di allenamento relativa al gioco del calcio, destinata a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni, per attività esclusivamente amatoriali e ricreative, con esclusione di ogni attività di campionato o a rilevanza economica". Questa notizia ha lasciato di stucco diversi genitori, anche perchè le partite all’impianto Pio Roccaforti di Ligorzano sarebbero sospese da febbraio 2022: "Dovremo continuare a portare i nostri bimbi in trasferta a Prignano, oppure al campo parrocchiale di San Dalmazio - spiega uno di loro -. Già tanti ragazzi sono andati a giocare in società che hanno sede presso altri comuni". A mancare per lo svolgimento delle gare di campionato (ritenute a "valenza economica") sarebbe una società o associazione alla quale venga assegnata la gestione dell’impianto. Ma, stando a quanto ricostruito, il bando di affidamento della gestione dello stadio di Ligorzano sarebbe stato in notevole ritardo rispetto all’inizio della stagione sportiva: solo una quindicina di giorni fa, infatti, il Comune avrebbe consegnato la documentazione tecnica necessaria alla Provincia, responsabile (per mezzo di una convenzione) della pubblicazione del bando e della gara. "Il bando speravamo fosse già pronto a settembre, non sappiamo perchè si sia ritardato così tanto - spiega il presidente dell’Asd Serramazzoni, Stefano Corbelli -. Non resta che attendere: confido in una sua breve pubblicazione. Abbiamo un centinaio di ragazzi iscritti a sette campionati, con un campo finalmente pronto ma dove non si può giocare la partita. E’ fondamentale ed è nostra priorità dare la possibilità ai bambini di divertirsi, certo è che lavorare in questa condizione diventa difficile. Non appena sarà pubblicato il bando, valuteremo se la nostra società soddisfi le richieste. Vorrei solo fosse data la possibilità di giocare e di poter usufruire di un bene comune".

Sul perché a febbraio il campo sia ancora senza gestore, l’assessore allo sport Luigi Ghiaroni spiega: "Siamo in attesa che la Provincia, fatte le dovute verifiche, proceda con la pubblicazione. Si è arrivati fino a qualche settimana fa a causa di problemi di natura tecnica. Il campo di Ligorzano, per quanto riguarda lo svolgimento delle partite (non solo del settore giovanile), risulta avere valenza economica e necessita, dunque, di un gestore".

Riccardo Pugliese