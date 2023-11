Bando per contributi alle associazioni

Ultima settimana utile, a Fiorano, per aderire al bando per la richiesta di contributi economici 2024 a sostegno di progetti e iniziative di chi opera a vario titolo in ambito artistico, culturale, musicale, sportivo e sociale. I progetti per cui vanno chiesti i contributi dovranno realizzarsi indicativamente tra dicembre entro il primo semestre del 2024. Il bando – consultabile sul sito comunale nella sezione Trasparenza-Altri Bandi e Avvisi – è rivolto a enti, associazioni, istituti, comitati, gruppi spontanei e privati, e prevede l’invio (o la consegna) della domanda entro e non oltre domenica 26 novembre 2023. Partecipare al bando è possibile solo attraverso l’apposita modulistica reperibile sul sito.