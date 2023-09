Bando per gli operai addetti al verde a Pavullo: ecco come candidarsi

Era la scorsa primavera quando l’unico operaio addetto al verde nel comune di Pavullo andava in pensione, lasciando scoperto un importante ruolo da manutentore. Ma tra qualche settimana, dopo mesi di attesa per via del Decreto Alluvioni che avrebbe - secondo l’Amministrazione - "rallentato i tempi", il Comune dovrebbe tornare ad avere non un solo operaio, ma due. E’ stato infatti pubblicato il bando per la selezione di due addetti alla manutenzione del verde: le domande per partecipare alla selezione dovranno essere presentate dal 22 settembre al 13 ottobre. Viene offerta occupazione a tempo pieno ed indeterminato. "Negli scorsi mesi abbiamo faticato e avuto criticità per via del Decreto Alluvioni, subentrato improvvisamente - spiega l’assessore Massimo Vallicelli -. Essendoci trovati senza operatori interni, abbiamo dovuto curare il verde con due sole ditte appaltatrici e l’aiuto dei volontari. Nei prossimi mesi, però, grazie al lavoro dei nuovi operai ci prepareremo alla prossima primavera, con potature e nuove piantumazioni".

r. p.