Bando per l’accoglienza "Minori stranieri soli, gli arrivi continuano: servono nuovi servizi"

I minori stranieri non accompagnati sono tantissimi. E continuano ad arrivare senza sosta. Ecco perché il Comune di Modena si trova nella condizione di dover potenziare i servizi di accoglienza. Piazza Grande, per raggiungere questo obiettivo, percorrerà la strada della procedura di gara aperta, avvalendosi del sistema degli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna ’Sater’, per individuare i soggetti a cui affidare l’appalto finanziato con risorse statali provenienti dal Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. A partire dall’estate del 2021 sul territorio comunale si è assistito ad un incremento significativo di arrivi di minori stranieri non accompagnati e durante tutto il 2022 l’amministrazione ha dovuto fronteggiare tale flusso anomalo e costante con un numero complessivo di 293 arrivi nel corso dell’anno. Un’emergenza già oggetto di confronto con le altre Istituzioni competenti a vario titolo nella tutela dei ’Msna’ e, a più riprese, portata all’attenzione del ministero dell’Interno.

Attualmente i Msna in carico al Comune di Modena sono 232 a fronte di 60 posti contrattualizzati in regime di seconda accoglienza e di 10 posti di pronta accoglienza, aggiudicati con procedura di gara per la conclusione di un accordo quadro con più operatori. Per reperire gli ulteriori posti necessari all’accoglienza, il Comune è dovuto ricorrere a diverse soluzioni: all’attivazione di posti in comunità situate fuori Modena, a posti attivati in emergenza in città e, anche, all’utilizzo di strutture alberghiere autorizzate in emergenza. "Davanti al flusso straordinario di arrivi di minori stranieri non accompagnati, occorre rivedere la filiera della struttura dell’accoglienza – afferma l’assessora alle Politiche sociali Roberta Pinelli – superando anche le strutture alberghiere utilizzate in fase di emergenza a causa dell’esaurimento dei posti nelle comunità. È quindi necessario reperire ulteriori posti che rientrino stabilmente nel sistema dell’ente e che possano garantire la realizzazione dei progetti personalizzati a favore di ogni minore, per altro indispensabili per il buon esito del percorso di integrazione nella comunità".

La giunta comunale ha quindi approvato le linee di indirizzo predisposte dal settore Servizi sociali per procedere alla gara che individua due lotti in base alla diversa tipologia dei servizi richiesti. Il lotto 1 è riferito a un servizio di prontissima accoglienza residenziale per fronteggiare gli arrivi dei minori stranieri non accompagnati, mentre il lotto 2 è relativo a un servizio di accoglienza residenziale per la realizzazione e la valorizzazione dei progetti personalizzati. Data l’urgenza di avviare una struttura di prontissima accoglienza, questo servizio avrà decorrenza dall’1 aprile con una durata prevista di 27 mesi, mentre l’avvio del servizio del secondo lotto è prevista per luglio con decorrenza 24 mesi; entrambi saranno prorogabili per ulteriori 12 mesi in caso di esito positivo.

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa solo in base ai criteri qualitativi, assumendo l’elemento costo come un costo fisso stabilito appunto dai criteri del Fondo mazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che finanzierà interamente l’appalto per un importo complessivo di circa 3,6 milioni di euro.