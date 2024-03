Bando Personae, la presentazione

E’ in programma per mercoledì 6 marzo alle 17,30 la presentazione in modalità telematica del Bando Personae. Per partecipare occorre iscriversi al link raggiungibile dal sito di Fondazione di Modena, nella pagina dedicata al bando. L’incontro, prevede la presentazione generale del bando con focus sui diversi elementi progettuali e sulla valutazione. Il Bando Personae è lo strumento messo a disposizione da Fondazione di Modena a sostegno dei progetti di assistenza, integrazione e inclusione dei soggetti fragili. Con un budget di 4 milioni e 500 mila euro, è destinato agli enti pubblici territoriali ed erogatori di servizi sanitari.