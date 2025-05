Bando Social sport, aiuti per 136 famiglie

Sono 136 le famiglie carpigiane che riceveranno un sostegno alla pratica sportiva dei loro figli nell’ambito dell’edizione 2025-2025 del bando ‘Social sport ‘promosso dal Comune di Carpi e che si è appena conclusa con la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari. In risposta al bando, che metteva a disposizione complessivamente 20 mila euro, sono state presentate 142 domande, sei delle quali sono state escluse per carenza dei requisiti. Il contributo, che ha esaurito il totale del finanziamento, va da un minimo di 66 a un massimo di 236 euro, in proporzione alle spese sostenute: il voucher medio assegnato per nucleo familiare, riparametrato in base al numero degli aventi diritto in proporzione alle domande pervenute, è di 147 euro. Il voucher sostiene l’iscrizione a corsi o campionati dilettantistici di associazioni e società sportive iscritte alle federazioni e viene assegnato alle famiglie per una sola disciplina sportiva praticata da ogni figlio minorenne. Le persone con disabilità (per le quali sono pervenute 9 domande) possono beneficiare del contributo fino ai 26 anni.

"Il sostegno che eroghiamo – afferma l’assessora allo Sport Mariella Lugli – permetterà a tanti ragazzi e ragazze di iniziare o continuare la pratica sportiva che hanno scelto, attuando l’obiettivo che ci siamo dati di garantire il più possibile il diritto di accesso allo sport. La pratica sportiva, infatti, è uno strumento di welfare sociale che sostiene l’inclusione e l’aggregazione oltre a promuovere sani stili di vita. Voglio ringraziare – prosegue – le società sportive che si fanno carico con frequenza sempre maggiore di situazioni complesse, contribuendo anche economicamente: per questo siamo e saremo al loro fianco con il comune obiettivo di permettere a tutti i ragazzi e le ragazze di fare sport". L’elenco dei beneficiari è on line sul sito del Comune di Carpi.