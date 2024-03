"Bando taxi, la ’tensione’ ecologista potrebbe bloccare tutto sul nascere"

"Bene il bando taxi, ma ad un attento esame saltano all’occhio elementi che potrebbero bloccare le nuove licenze sul nascere". A sottolineare le criticità è Filippo Messori di Azione che indetifica il principale problema del bando nella descrizione dei veicoli di servizio necessari. "La tensione ecologista è comprensibile e condivisibile, ma essa non può essere in contrasto con la realtà – si legge in una nota – Al punto 1/b, si descrive nel dettaglio il tipo di motorizzazione che dovranno avere i mezzi delle 5 licenze destinate al trasporto disabili, esigenza impellente e di certa utilità collettiva: o elettrici, o full hybrid benzina/gpl. Veicoli con tali caratteristiche non esistono, a meno di non guardare soluzioni esotiche di dubbia affidabilità e di scarsissima praticità per operatori che necessitano di avere assistenza precisa e puntuale, oltre che una certa garanzia di continuità del servizio. Ad oggi i veicoli ddi quel tipo hanno prestazioni scarsissime, costi alti, e difficoltà negli allestimenti. I full hybrid non esistono invece, men che meno con opzione gpl, ed anche questi avrebbero difficoltà nella trasformazione. Essendo veicoli pubblici, e votati a trasporti prioritari, crediamo sia possibile accettare mezzi diesel di ultima generazione, almeno fino a che non saranno proposti dalle case veicoli di grande serie adeguati alle richieste del bando. Al punto 2/a-b invece, stante la necessità di veicoli multiposto, assistiamo – prosegue Azione – a richieste di difficile evasione, in quanto esistono pochi veicoli adatti allo scopo in grado di avere autonomie e velocità di ricarica apprezzabili per un utilizzo professionale, e quasi tutti hanno un prezzo di acquisto superiore a quello delle stesse licenze. Inoltre, sempre al punto 2/b, anche pagando la licenza a prezzo pieno (80.000 euro), i limiti di inquinamento posti per i diesel sono inferiori a quelli presenti. Manca poi, di nuovo al punto 2/b, la possibilità di acquistare una vettura sì elettrica, ma a 5 posti (4 utili), fatto curioso visto che in quella categoria, al contrario dei van, oggi sono presenti numerose soluzioni adeguate, che renderebbero la flotta più green, specialmente in vista dei prossimi incentivi statali".