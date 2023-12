Bao rimborsa la sosta: "Rilanciamo il centro"

‘Bao ti regala il tempo’: originale l’iniziativa promossa da Luca Semellini di Bao, Bottega d’Arte Orafa, di piazza Martiri. Da oggi fino alla vigilia di Natale, acquistando da Bao con una spesa minima di 30 euro, il prezzo del biglietto del parcheggio verrà rimborsato. "Dopo l’entrata in vigore del nuovo piano sosta, con un maggiore numero di parcheggi a pagamento e l’aumento della tariffazione già esistente – commenta Semellini – tanti clienti si sono lamentati. E molti hanno espresso la volontà di non venire più a fare acquisti in centro storico. Di qui l’idea: a fronte di una spesa di 30 euro, se il cliente ci presenta la foto del biglietto del parcometro, ovviamente recante la data e l’orario relativi al giorno dell’acquisto, noi gli rimborsiamo quanto ha speso. Se ha speso 3 euro e spende 30 euro in negozio, quei tre euro gli verranno restituiti. Speriamo sia un incentivo a venire a fare i propri acquisti in centro storico". m.s.c.