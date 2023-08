Bar e ristoranti, il conto è salato "I prezzi sono ancora troppo alti Ora i cittadini fanno delle rinunce"

di Giorgia De Cupertinis

Dalla classica colazione caffè e brioche, fino al pranzo e al dessert per cena. È un menù sempre più salato ad accogliere le famiglie nei bar o nei ristoranti della città, dove i rincari, a fine pasto, lasciano "l’amaro in bocca". Rincari che condizionano le abitudini dei modenesi, così come conferma Marzio Govoni, presidente di Federconsumatori di Modena. "I prezzi sono ormai deragliati. Venti mesi fa abbiamo sottolineato l’urgenza di un tavolo che potesse accendere i riflettori sul tema, perché non parliamo di certo di un fenomeno estivo: purtroppo, però, non si è ancora realizzato – conferma –. A partire dal macro settore della frutta, dove troviamo pesche a cinque euro al chilo o le ciliegie a dodici euro al chilo, fino ad arrivare ai prezzi del bar. Su quest’ultimo scenario, noi di Federconsumatori abbiamo lanciato già un appello a inizio anno. A gennaio, infatti, gli aumenti erano del 20%, ma a crescere non è stato soltanto il prezzo della tazzina, bensì anche dei prodotti da forno, dolci e salati. Così come non abbiamo esitato a segnalare anche l’abitudine di molti bar di alzare il costo del caffè a due euro dopo le quattro del pomeriggio". Rincari, questi, che si sono dimostrati tutt’altro che temporanei, ma al contrario "hanno continuato a trainare il listino dei prezzi – prosegue Govoni –. Lo scorso anno, la stangata delle bollette e gli aumenti delle materie prime, riuscivano a giustificare questi aumenti. Ora però questi stessi rincari hanno subito una frenata, ma gli aumenti nel menù sono rimasti gli stessi. Quasi nessuno fa un passo indietro".

Queste cifre, infatti, condizionano e non poco le abitudini dei modenesi. La tradizionale pausa pranzo viene spesso sacrificata e sostituita con un più veloce – e meno caro – pranzo al sacco, preparato a casa e poi portato con sé all’interno di un contenitore. "C’è stato innegabilmente un calo dei consumi, nei bar parliamo del 10-15%: percentuale che viene poi compensata con la maggiorazione dei costi. Così si crea una spirale perversa – va avanti il presidente di Federconsumatori Modena – ed è una visione miope. In molti hanno infatti cominciato a targliare i prodotti di gamma alta e c’è un ulteriore spostamento della spesa alimentare verso i discount, che sono il fenomeno di questi anni".

Ma, lente di ingrandimento alla mano, Govoni sottolinea come "alla fine del 2022 ci sia stata una fiammata dei prezzi molto importante: un esempio possono essere i costi del burro o dello zucchero, così come moltissimi prodotti ancora. Da tenere a mente, però, è che questi stessi costi sono ora diminuiti e alcuni si sono ridotti persino del 40% rispetto ai costi elevati dello scorso anno. Di questo però non c’è traccia nei prezzi finali, che stanno rimanendo molto alti".