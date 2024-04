Bar sport, quanta storia tra aneddoti e cocktail

Il bar è sempre stato un punto di aggregazione che vedeva assieme giovani e anziani, un riferimento, un volano di vitalità del paese. Non ha fatto eccezione il Bar Sport Bellori a Lama Mocogno che dal 3 agosto 1948 al settembre 1979 è stato un punto di incontro di intere generazioni e un protagonista del cambiamento dai primi anni del secondo dopoguerra e del boom economico che portò su questi monti lo sviluppo turistico ed edilizio e un maggior benessere diffuso. Qualche sera fa, a Villa Clorè Hotel & Spa di Lama, sono stati tanti i ricordi di quegli anni che facevano sperare in un futuro migliore. Rino Bellori, uno dei due figli dei gestori del Bar Sport, Carlo e Tina, ha offerto un suo libretto sulla storia dell’attività di famiglia, un amarcord che sono anche pagine di storia del paese. "Il Bar Sport Bellori è una "creatura" avviata dal niente e con grande sacrificio dai miei genitori, e consolidata con merito da Marto, Martino, mio fratello, coadiuvato e sostenuto in tutto e per tutto da sua moglie Natalina" – ha raccontato Rino -. I miei genitori avevano svolto mansioni di agricoltori fino al 1946. Fu il maresciallo di Serramazzoni a consigliare loro di aprire una latteria e gelateria, che non esisteva a Lama. Gli insegnò a fare il gelato un barista di Serramazzoni, loro amico, e il 17 maggio 1947 iniziò quell’attività". Il 3 agosto 1948 la latteria e gelateria diventò Bar Sport e l’esercizio subì una importante trasformazione. "Col banco nuovo e moderno per quell’epoca – racconta Rino Bellori -, il bar triplicò la clientela in poco tempo, mio padre riuscì a saldare i debiti in fretta e poté fornire il locale di nuove attrezzature, tra le quali la macchina del caffè Cimbali e un biliardo nuovo. Nel 1953 comperò il televisore per vedere, in particolare, le manifestazioni sportive, che costò una somma imponente per quei tempi: 375.000 lire. Era il primo televisore in un locale pubblico dell’intero territorio del Frignano. La cosa fece molto scalpore, tant’è che gli avventori venivano anche dai centri vicini e, in certe occasioni, dovevano prenotare le sedie. Il bar assumeva le sembianze di un cinema tanto che si dovettero acquistare nuove sedie che, a turno, mettevamo a posto mio fratello Marto ed io". In paese fu aperto anche il cinema Italia da Don Angelo, nell’edificio dell’asilo, dove Marto e Rino andavano a vendere le bibite e il gelato in estate". Il bar non è più come una volta, è cambiato nelle città e anni dopo anche nell’Appennino dove, ora, moltissimi, all’imbrunire, abbassano le serrante e non pochi, hanno cessato l’attività.

Walter Bellisi