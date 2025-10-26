Baracchina, si cerca il gestore: "Deve dare un servizio a 360 gradi"

È stato aperto dall’Unione dei Comuni Terre del Sorbara il bando pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso dell’immobile di proprietà comunale "La Baracchina", situato all’interno del parco pubblico adiacente a piazza Nenni, destinato ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, con durata dal 2025 al 2033. L’avviso, si legge in una nota del Comune, "punta a individuare un gestore capace di confermare La Baracchina come avamposto di socialità, aperto e accogliente per pubblici diversi in ogni momento della giornata."

"Cerchiamo un gestore – ha sottolineato tra l’altro l’assessore al Commercio, Rita Rosi - che sappia cogliere questa potenzialità strategica, offrendo un servizio di qualità che accompagni la vita quotidiana di San Cesario: dalle famiglie con bambini al pomeriggio, a chi passa per colazione, a chi cerca un locale in cui pranzare o cenare, fino ai giovani che la sera hanno bisogno di spazi accoglienti".

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente via pec all’indirizzo suap@cert.unionedelsorbara.mo.it entro il 30 novembre.

Tutto bene? Per la verità qualche polemica, in paese, c’è, soprattutto per come è stato scritto il bando. Un’azienda che quotidianamente, con i suoi dipendenti, frequenta per il pranzo proprio la Baracchina, fa notare: "Nel bando non si rilevano particolari attenzioni alla storicità dell’attuale gestione e se ne riconoscono i meriti con 5 miseri punti. Si rileva inoltre la totale assenza del riconoscimento del merito di servire pasti di qualità a prezzi popolari. Con la presentazione di questi criteri di giudizio si crea una sorta di obbligo a snaturare quello che è sempre stata la caratteristica fondamentale della Baracchina, cioè un punto di ritrovo e aggregazione per associazioni, compagnie, e gruppi di pensionati".

Marco Pederzoli