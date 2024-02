Barani fa doppietta, Gibertini è un muro. Il Castelfranco sbanca Montecchio

MONTECCHIO

1

V. CASTELFRANCO

2

MONTECCHIO: Voltolini, Blotta (20’st Lusetti), Pavarini, Contini, Oliomarini (40’st Lunghi), Torri (43’st Aroma), Sané, Davoli (30’st Romanciuc), Attolini, Dallaglio, Bevilacqua. A disp.: Sodano, Montepietra, Bassoli, Straiescu. All.: Ferretti.

V. CASTELFRANCO: Gibertini, Pepe, Marconi (35’st Casarano), Cantarello, Fiorentini, Palmiero, Barani (23’st Zironi) , Nait, Caselli (14’st Timperio), Ferrara, Barbolini. A disp.: Cavallini, Calabro, Ceccarini, Simonetti, Cussini. All.: Cattani.

Arbitro: Nazzicone di Ferrara

Reti: 8’ e 40’ Barani, 11’st Pavarini

Note: espulsi al 42’st Ghillani e al 45’st Ligabue per proteste. Ammoniti Pavarini, Blotta, Sané, Caselli, Fiorentini

Manca bomber Bertetti? Nessun problema, ci pensa Barani con una super doppietta e Gibertini con almeno 5 parate decisive a fortificare il 5° posto del Castelfranco con la seconda vittoria di fila a Montecchio. Già al 5’ Barani manda di poco alto. All’8’ azione di Caselli che si beve la difesa del Montecchio, poi mette in mezzo, dove Barani appoggia in rete l’1-0. Al 25’ Pavarini calcia ma Gibertini inizia il suo personalissimo show che alla fine salverà la Virtus. Al 40’ il raddoppio Barani: lancio per Ferrara, in posizione parsa nettamente di offside, l’esterno crossa in area dove Barani stoppa il pallone e lo scaraventa in rete. Nella ripresa subito Pavarini colpisce bene di prima, la palla sbatte sulla base interna della traversa, poi gonfia la rete. Al 13’ Attolini cerca l’eurogol con una splendida girata di prima intenzione, ma Gibertini è super. Passano 5’ e Dallaglio, su punizione, trova la porta, ma il portiere sventa stavolta coi piedi, mentre al 25’ Nait di testa manda fuori. Passa un’altra manciata di minuti e su corner di Dallaglio, Bevilacqua, da pochi passi, colpisce di testa, ma debolmente, Gibertini mette in angolo. Al 43’ Attolini impegna di nuovo il portiere modenese che si salva in corner. Al 45’ Aroma spara ma Gibertini è insuperabile e blinda il 2-1.